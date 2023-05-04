“Динаміада-2023″: силовики Тернопільщини взяли участь у чемпіонаті з поліатлону

Шість команд – представників силових структур Тернопільщини змагалися за звання найсильніших у спортивному багатоборстві. Це вже третя зустріч правоохоронців у рамках комплексних змагань “Динаміада-2023″. На перших двох визначали кращих в гирьовому спорті та самбо.

У середу, 3 травня, члени ФСТ “Динамо” демонстрували свої якості у чемпіонаті з поліатлону.

Змагання охоплювали біг на короткі й довгі дистанції, стрільбу з пневматичного пістолета, а також плавання на дистанції у 50 та 100 метрів вільним стилем.

Учасники змагань проявляли спортивний характер та нездоланне бажання перемогти. Глядачі, а це колеги та друзі, вболівали за своїх фаворитів.

Стовідсоткову перемогу в чемпіонаті з поліатлону здобула команда Головного управління Нацполіції. Другу сходинку посіли учасники Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області. Бронзу вибороли військовослужбовці Національної Гвардії.

Усіх переможців та призерів змагань відзначили кубками та дипломами ФСТ «Динамо».