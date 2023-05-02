За матеріалами СБУ судитимуть колаборантку з тимчасово окупованого Запоріжжя

Слідчі Тернопільського управління СБУ завершили розслідування колабораційної діяльності жительки тимчасово окупованої Кам’янки, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом та приєдналась до органів окупаційної адміністрації в Запорізькій області.

Слідчі встановили, що після захоплення селища росіянами зрадниця погодилася на пропозицію представників окупаційної влади очолити відділ з питань соціального захисту населення у так званій «Куйбышевской военно-гражданской администрации».

Перебуваючи на керівній посаді, проросійськи налаштована колаборантка допомагала загарбникам у створенні та забезпеченні незаконного функціонування органів окупаційної адміністрації.

Зокрема, вона від імені російської федерації здійснює управління незаконним органом місцевої влади, допомагає окупантам реалізовувати ворожу політику в сфері соціального забезпечення громадян та особисто бере участь у численних пропагандистських масових заходах держави-агресора.

Служба безпеки завершила розслідування протиправної діяльності зрадниці і направила до суду обвинувальний акт із доказами її вини. За порушення ч.5 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Наразі колаборантка переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, однак правоохоронцями здійснюються комплексні заходи для притягнення її до відповідальності, адже злочини проти основ національної державності не мають строку давності і кожен зрадник рано чи пізно понесе заслужене покарання.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області