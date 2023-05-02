Службові автомобілі тернопільських поліцейських перевірили на справність

Сезонний технічний огляд службового транспорту відбувся в автогосподарстві поліції Тернопільщини. Перевірку пройшли всі транспортні засоби, які використовують для роботи поліцейські.

Оцінив технічний стан відомчих автомобілів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Олег Ляхович. Серед іншого він перевірив наявність у службовому транспорті вогнегасників, знаків аварійної зупинки, аптечок та буксирувальних тросів.

«Завдяки проведеним тендерним закупівлям, а їх від початку року було чотири щодо придбання запчастин та п’ять – з надання послуг ремонту службового автотранспорту, нам вдалося привести транспорт в хороший технічний стан», – розповів Олег Ляхович.

Від справності службового транспорту залежить ефективність роботи всіх структурних підрозділів поліції області, їхня мобільність та оперативність. Результати цьогорічного огляду автотранспорту комісія оцінила на добре – автомобілі в хорошому технічному стані та готові до експлуатації.