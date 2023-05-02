Шахраї через соціальні мережі видурили у жительки Гусятина 2 000 гривень

До співробітників відділення поліції №3 селища Гусятин надійшло повідомлення від 37-річної місцевої жительки про те, що невідома особа видурила у неї 2 000 гривень.

За словами потерпілої, до неї в одній із соціальних мереж надійшло повідомлення від знайомої з проханням терміново позичити гроші. Кошти просила скинути на банківську картку, дані якої вказала. На запитання дівчини, що трапилося, відписала коротко: «поясню пізніше». Заявниця поповнила вказаний рахунок.

Згодом з’ясувалося, що сторінку її знайомої, котрій начебто була потрібна допомога, зламали невідомі, і від її імені розіслали повідомлення з проханням позичити гроші.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Тривають заходи для розкриття злочину.

Аби не стати жертвою такого виду шахрайства, кіберполіцейські радять: – при отриманні схожих повідомлень не перераховуйте гроші, не перевіривши інформацію. Зв’яжіться особисто з людиною, яка вам написала, аби з’ясувати, що з нею трапилося;

– не переходьте за підозрілими посиланнями. Навіть, якщо це вам надіслали знайомі. Краще зателефонувати до них та уточнити, що за посилання вам скинули;

– створюйте складні паролі для реєстрації в соцмережах, не використовуйте один і той самий пароль всюди та час від часу змінюйте його.