Шахраї через соціальні мережі видурили у жительки Гусятина 2 000 гривень

За словами потерпілої, до неї в одній із соціальних мереж надійшло повідомлення від знайомої з проханням терміново позичити гроші. Кошти просила скинути на банківську картку, дані якої вказала. На запитання дівчини, що трапилося, відписала коротко: «поясню пізніше». Заявниця поповнила вказаний рахунок.
Згодом з’ясувалося, що сторінку її знайомої, котрій начебто була потрібна допомога, зламали невідомі, і від її імені розіслали повідомлення з проханням позичити гроші.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Тривають заходи для розкриття злочину.
Аби не стати жертвою такого виду шахрайства, кіберполіцейські радять:
– при отриманні схожих повідомлень не перераховуйте гроші, не перевіривши інформацію. Зв’яжіться особисто з людиною, яка вам написала, аби з’ясувати, що з нею трапилося;
– не переходьте за підозрілими посиланнями. Навіть, якщо це вам надіслали знайомі. Краще зателефонувати до них та уточнити, що за посилання вам скинули;
– створюйте складні паролі для реєстрації в соцмережах, не використовуйте один і той самий пароль всюди та час від часу змінюйте його.