Збереження життя та здоров’я дітей – основне завдання поліції охорони

У Плотицькій школі Білецької сільської ради спрацювала пожежна сигналізація. Усі учні, а їх навчається тут 150, та персонал евакуювалися. На місце події за кілька хвилин прибув екіпаж поліції охорони.

Усе це відбувалося в рамках навчань. 28 квітня керівник навчального закладу та працівники управління поліції охорони провели в школі День цивільного захисту.

“Збереження життя та здоров’я дітей – найважливіше завдання батьків, вчителів та місцевої влади, яка робить усе, аби діти були в безпеці. У нашій школі встановлена пожежна сигналізація, сигналізація виклику поліції. Усе це потрібно, щоб ми могли швидко зреагувати та допомогти людям, які цього потребують”, – каже директор Комунального закладу «Плотицька ЗОШ I-II ступенів Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області» Мирослав Дядьо.

Пожежа, повітряна тривога або загроза артобстрілу – сьогодні від цього не застрахований ніхто. Проте і дорослі, і діти повинні знати, як поводити себе у тій чи іншій ситуації, що робити та куди йти.

Плотицька загальноосвітня школа I-II ступенів перебуває під наглядом управління поліції охорони. Тут встановлена тривожна кнопка та пожежна сигналізація. У разі спрацювання за кілька хвилин сюди прибуває екіпаж поліції охорони.

“На даний час поліція охорони охороняє понад 400 закладів освіти – садочки, школи та вищі навчальні заклади. Ми встановлюємо тривожні кнопки, аби учні, студенти чи вчителі могли нею скористатися під час будь-якої нештатної чи надзвичайної ситуації”, – розповів Володимир Слідзевич – начальник центру технічної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області

Управління поліції охорони допомагає батькам наглядати за дітьми. Правоохоронці пропонують GPS-трекери. Дитина, яка має при собі цей пристрій, може безпечно пересуватися містом, її місцеперебування батьки завжди зможуть відстежити на карті. У разі загрози, вона може натиснути на тривожну кнопку, яка є на приладі, і на пульт поліції охорони надійде відповідне сповіщення. Наряд реагування поліції охорони прибуде до дитини за 3-5 хвилин і допоможе.

Після успішних навчань правоохоронці розповіли школярам про свою роботу, показали засоби захисту та дозволили оглянути службовий транспорт.