Справу шахраїв, котрі обдурили підприємців на майже пів мільйона гривень, слідчі-детективи тернопільської поліції скерували до суду

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому щодо трьох жителів обласного центру за фактом шахрайських дій, вчинених групою осіб у великих розмірах слідчі-детективи ГУНП в Тернопільській області скерували до суду. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. У ході досудового розслідування слідчі встановили, що один із підозрюваних, приховуючи свої шахрайські наміри, здійснив реєстрацію фізичної особи на чуже ім‘я. Фіктивна підприємницька діяльність дозволила отримувати реальні доходи, от тільки в збиток іншим підприємцям.

35-річний тернополянин, взявши у спільники двох своїх товаришів, вирішили торгувати автомобільними акумуляторами. У трьох підприємців взяли під реалізацію батареї на суму майже пів мільйона гривень, проте з жодним з потерпілих за товар так і не розрахувалися.

Тривав шахрайський бізнес упродовж трьох місяців, допоки потерпілі не прийшли із заявами до правоохоронців. Поліцейські оперативно викрили псевдо-підприємців і розпочали кримінальне провадження. Зловмисникам було оголошено підозри за частинам 2 та 3 статті 190 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років позбавлення волі.