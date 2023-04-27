Роковини пам‘яті за загиблими на війні поліцейськими з Тернопільщини

Співробітники Головного управління Національної поліції Тернопільщини зібралися на молитву за загиблими у російсько-українській війні побратимами – старшим лейтенантом поліції Михайлом Гудзем, старшим сержантом Тарасом Гогусем та капітаном Сергієм Рудим.

Владика Теодор, котрий очолив літургію, зазначив, що подвиг, мужність та жертва загиблих героїв скріпила усіх: «Ця трагедія стала для багатьох знаком ще більшої відваги та стійкості, ще більшого бажання йти до перемоги, не шкодуючи ні сил, ні здоров’я, бо так зробили побратими Михайло, Сергій і Тарас».

Геройську смерть на полі бою з московською навалою Михайло Гудзь, Тарас Гогусь, Сергій Рудий прийняли 26 квітня 2022 року. Трагедія сталася на Луганщині, де поліцейські в складі роти поліції особливого призначення «Тернопіль» несли службу.

Керівник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол, згадуючи цю трагічну подію, каже, що час не гоїть болю втрати: «Кожен день ми пам‘ятаємо про своїх побратимів і розуміємо, що їхня жертва не може бути марною. Вони завжди будуть нашою великою поліцейською родиною».

Олександр Богомол передав родинам загиблих бійців фотоальбоми зі світлинами на яких – їхня робота в поліції та деякі архівні сімейні кадри.

Дружина Тараса Гогуся Галина, згадуючи чоловіка, каже, що досі важко повірити у те, що його немає в живих. «Але ми продовжуємо жити, переглядаємо фото, відео, на яких є Тарас, згадуємо, яким він був позитивним. Він живий у нашій пам‘яті, у наших серцях».

Після заупокійної служби поліцейські разом з родинами відвідали кладовища, де похоронені герої.