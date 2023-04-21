На Тернопільщині встановлено 532 системи термінового виклику поліції

– Система термінового виклику поліції – це пристрій, що в разі екстреної ситуації передає сигнал тривоги на головний пульт централізованого спостереження поліції охорони, – пояснює начальник центру технічної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області Володимир Слідзевич. – Про наявність «тривожної» кнопки в закладі чи в публічному місці свідчить яскраво-жовта наліпка «Терміновий виклик поліції». Натиснути кнопку і викликати таким чином поліцейських може будь-яка людина, якщо їй загрожує небезпека чи вона стала свідком надзвичайної ситуації.