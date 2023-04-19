Тернопільські оперативники отримали відомчі відзнаки за сумлінне виконання службових обов’язків

Їхня оперативна робота постійно пов’язана з ризиками, вони виконують найскладніші завдання: розкривають злочини, розшукують зловмисників та безвісти зниклих громадян. У квітні співробітники кримінальної поліції відзначають своє професійне свято – 104-ту річницю створення служби.

За сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня карного розшуку України начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол вручив 16-тьом оперативникам відомчі нагороди.

Подяками першого заступника голови НПУ генерала поліції 3-го рангу Михайла Кузнєцова та начальника Департаменту карного розшуку НПУ генерала поліції 3-го рангу Вадима Дзюбинського нагороджено 10-ох співробітників карного розшуку.

Також листами-подяками начальника ГУНП в Тернопільській області генерала поліції третього рангу Олександра Богомола відзначено 5-ох оперативників територіальних підрозділів поліції.

Спеціальне звання майор поліції присвоєно старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Кременецького райвідділу поліції Миколі Михайлову.

Олександр Богомол подякував співробітникам карного розшуку за щоденну роботу та професіоналізм.

«Ви цілодобово працюєте в посиленому режимі, розкриваєте тяжкі та особливо тяжкі злочини, затримуєте правопорушників. Я вдячний вам за відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків».