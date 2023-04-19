Слідчі Тернополя розшукують батьків дитини, яка травмувала пенсіонерку

17 квітня на Театральному майдані в центрі Тернополя дитина травмувала пенсіонерку. Нещасний випадок трапився близько 15:30.

Камери відеоспостереження зафіксували подію. Як стало відомо, хлопчик дошкільного віку, катаючись на дитячій машинці, збив перехожу. Потерпіла 1937 року народження. Її доправили до лікарні. Медики констатували перелом стегна.

Працівники поліції просять відгукнутися батьків дитини, причетної до травмування жінки, а також очевидців події. Інформацію можна залишити за номерами: +38(067)351-38-37, +38(050)102-02-36. Анонімність гарантується.