Вантажівку з дубом зупинили правоохоронці Шумщини

Незаконну порубку, перевезення, зберігання та збут лісу інкримінують слідчі відділення поліції №1 Шумська жителю Рівненської області.

5 квітня інспектори групи реагування патрульної поліції в одному із сіл Кременецького району зупинили вантажівку VOLKSWAGEN LT 35, заповнену стовбурами дерев.

Жодних документів на перевезення лісопродукції чоловік не мав. У кузові транспортного засобу правоохоронці виявили 11 дубів різного діаметру та довжини. На жодному дереві не було ні чіпів, ні маркування.

Працівники поліції встановлюють вартість деревини, а також з’ясовують звідки чоловік віз лісосировину.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно з статтею 246 ККУ. Триває слідство.