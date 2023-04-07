“Книги героям”: правоохоронці Тернопільщини долучилися до проєкту МВС

Пригоди, детективи, класика, фантастика, романи про кохання та життя, а також історична література, яка розповідає про сучасні події в України – книги всіх цих жанрів і не тільки, передали працівники нацполіції, сервісного центру науково-дослідного-еспертно-криміналістичного центру та управління поліції охорони у відомчий лікувальний заклад.

Правоохоронці відгукнулися та долучилися до проєкту “Книги героям”. Ініціатор акції – Міністерство внутрішніх справ. Основна мета даного проєкту – урізноманітнити дозвілля захисників та захисниць України, які лікуються або проходять реабілітацію в закладах охорони здоров’я системи МВС.

“Ця ідея прекрасна,адже гаджети рано чи пізно надоїдають, а бійці у лікарнях перебувають не день-два, – розповідає начальник відомчої лікарні з поліклінікою Вікторія Питель. -Читання книг – це частина лікування та реабілітації. А якщо ці книги сучасні і цікаві – це взагалі супер. Ми облаштуємо в стаціонарі книжкову шафу, облікуємо подаровані сьогодні книги і наші пацієнти зможуть поринути у світ цікавого.

До участі в проєкті «Книга героям» долучився й один із видавців Тернополя. Книжковий благодійник про ініціативу МВС дізнався випадково і одразу вирішив зробити свій вклад у добру справу.

Марія Марусяк, психолог управління поліції охорони стверджує, що досить часто кілька друкованих рядочків здатні допомогти подолати депресію, визначитися з життєвою метою або просто покращити настрій. Така допомога вже давно має назву – бібліотерапія або книготерапія. Іншими словами, це вдало підібрана книжка, яка допомагає долати життєві труднощі.

Працівники медзакладу запевняють, що читати подаровані книги зможуть не лише пацієнти, але й інші працівники системи МВС. Керівник Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України в Тернопільській області» Михайло Василишин запевняє, що завдяки усім меценатам в лікарні з’явилася дуже потужна та цікава мінібібліотека і медик сподівається, що вона поступово розширюватиметься.

PS: Працівники відділу комунікації вдячні співробітникам, які відгукнулися та долучилися до акції: представникам кіберполіції, відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, дізнання, карного розшуку, штабу, лінії “102″, кадрам, міграційної поліції, управління боротьби з наркозлочинністю, дільничним інспекторам, працівникам фінансів, ювенальної привенції, вибухотехнікам, колегам із управління поліції охорони, сервісного центру, науково-дослідно-експертно-криміналістичного центру та обласної прокуратури.