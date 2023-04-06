Правоохоронці Тернопільщини реєструють всі факти домашнього насильства

Економічне, психологічне, сексуальне та фізичне – усе це види домашнього насильства з яким щодня ведуть боротьбу працівники територіальних структурних підрозділів та підпорядкованих їм відділів, відділень поліції та секторів поліцейської діяльності ГУНП в Тернопільській області.

Страждають від цього виду злочину жінки, чоловіки та діти.

За словами Василя Дідуха, заступника начальника управління привентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, за три місяці цього року правоохоронці склали понад 1300 адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства.

Сьогодні на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства перебуває 2605 осіб, з них – 343 жінки. Від початку 2023 року працівники поліції виявили та задокументували 44 кримінальних правопорушення.

Аби захистити постраждалих та запобігати домашньому насильству, правоохоронці виписують терміновий або обмежувальний заборонний приписи, ставлять кривдника на спеціальний облік та притягують винних до відповідальності за вчинене насильство

Якщо ви стали жертвою або очевидцем насильства – телефонуйте на лінію “102″. Вчасно надана інформація та допомога можуть врятувати чиєсь здоров’я або навіть й життя.