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За зберігання наркотичних речовин відповідальність понесе житель Тернопільського району

Категорія: Кримінал
1283360814121889129Поліцейські вилучили у 35-річного чоловіка три згортки з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, та пристрій для викурювання дурману.
Співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 міста Тернополя за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль за кермом якого перебував 35-річний житель села Лучка.
Під час поверхневої перевірки у чоловіка було виявлено три згортки із подрібненою речовиною, а також металеву деталь круглої форми із залишками кіптяви та попелу. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу.

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