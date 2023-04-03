За зберігання наркотичних речовин відповідальність понесе житель Тернопільського району

Співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 міста Тернополя за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль за кермом якого перебував 35-річний житель села Лучка.

Під час поверхневої перевірки у чоловіка було виявлено три згортки із подрібненою речовиною, а також металеву деталь круглої форми із залишками кіптяви та попелу. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.