Поліцейські розшукали викрадача мотоцикла по гарячих слідах

Правоохоронці Тернополя отримали за лінією «102» повідомлення, що в одному з гаражних кооперативів сталася крадіжка мотоцикла «Ямаха». Зловмисник проник до гаража, зламавши навісний замок. Це бачив власник транспортного засобу, описав поліцейським злодія і вказав напрямок його руху.

Слідом за крадієм виїхали два екіпажі правоохоронців і невдовзі в одному з приміських сіл помітили мотоцикл марки і кольору викраденого. Хоч його водій проігнорував вимогу поліцейських зупинитися, але втекти йому не вдалося.

За словами молодшого інспектора взводу №1 роти реагування батальйону УПО Володимира Коваля, завдяки злагодженій співпраці поліцейських охорони з патрульними, вся операція – від отримання повідомлення до затримання зловмисника – зайняла не більше п’ятнадцяти хвилин.

Уже пізніше з’ясувалося, що викрадач неодноразово судимий. Кримінальне провадження щодо нього і нині розглядається в суді. Тепер додасться ще одне – відповідно до ч. 2 ст. 289 («Незаконне заволодіння транспортним засобом») ККУ.

Управління поліції охорони в Тернопільській області