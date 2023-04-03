Купив неіснуючу техніку: правоохоронці застерігають від продавців-аферистів

Потерпілий хотів придбати квадроцикл. Він вирішив пошукати кращі пропозиції в соцмережі.

Побачив оголошення про продаж техніки з-закордону за вигідною ціною та зателефонував продавцю. Невідомий запевнив, що транспорт у нього відмінної якості, але працює лише по передоплаті. Запевнив, що вже впродовж доби він оформить доставку.