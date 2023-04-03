Купив неіснуючу техніку: правоохоронці застерігають від продавців-аферистів

Потерпілий хотів придбати квадроцикл. Він вирішив пошукати кращі пропозиції в соцмережі.
Побачив оголошення про продаж техніки з-закордону за вигідною ціною та зателефонував продавцю. Невідомий запевнив, що транспорт у нього відмінної якості, але працює лише по передоплаті. Запевнив, що вже впродовж доби він оформить доставку.
Однак, квадроцикл так і не отримав нового власника, аферист заробив майже 70 тисяч гривень, а його мобільний телефон перестав відповідати. Жертва афери звернулася з заявою до поліції.
За фактом злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Поліцейські вкотре закликають мешканців області не здійснювати покупок на сумнівних сайтах, а також перераховувати кошти за товар тільки після його отримання. Намагайте дізнатися якнайбільше інформації про продавця: читайте відгуки, перевіряйте банківські картки та телефони на сайті кіберполіції, адже шахраї вже можуть знаходитися у відповідній базі: https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/
Не довіряйте власні кошти невідомим!