Кожного, хто зриватиме роботу операторів лінії “102″, притягуватимуть до відповідальності

24 години триває чергування оператора лінії «102». В Головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області на зміну заступають 5-6 операторів.

За словами керівника відділу служби “102″ УОАЗОР ГУНП в Тернопільській області Євгенії Іваськів, з перших днів війни оператори приймають виклики не лише від жителів Тернополя та області, але й з території Херсонщини. Навантаження на операторів збільшено втричі. Щодоби на лінію “102″ надходить близько тисячі повідомлень про різноманітні події, вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень.

Проте часто-густо трапляються випадки, що додзвонювачі не повідомляють жодної інформації, а телефонують, аби покричати до операторів, ображають їх, матюкаються та принижують. На будь-які зауваження ці люди не реагують.

Такі дії, каже Євгенія Іваськів, зривають роботу операторів, а люди, яким реально необхідна допомога, не можуть вчасно дотелефонуватися.

Від початку 2023 року правоохоронці зафіксували 40 фактів вчинення протиправних дій щодо операторів спецлінії.

Працівники поліції попереджають, що хулігани або жартівники, які телефонують на номер «102» та ображають операторів лінії, будуть притягнуті до відповідальності, передбаченої статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.

Правоохоронці закликають громадян телефонувати на спецлінію «102» тільки у тих випадках, коли справді необхідна допомога правоохоронців або вони мають інформацію про вчинення злочину, бажають повідомити про обставини його скоєння чи мають відомості про місцеперебування розшукуваних осіб.

Пам’ятайте, що немотивовані дзвінки відвертають увагу правоохоронців. Тож будьте виважені у своїх вчинках і не забувайте, що «гарячі» телефонні лінії спецслужб існують виключно для екстрених випадків.