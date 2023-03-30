Слідчі Тернополя скерували до суду провадження щодо незаконного збуту наркотиків

Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут сильнодійних лікарських засобів та наркотиків інкримінують слідчі 26-річному тернополянину.

Чоловік уже відбував покарання за крадіжки та грабежі. Тепер він постане перед судом за продаж наркотиків.

Тернополянина піймали “на гарячому” оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області. Підозрюваний продавав SUBUTEX та ще один сильнодійний лікарський засіб місцевій мешканці. Як тільки жінка передала гроші, продавця піймали працівники поліції.

Підозрюваний у скоєному зізнався. Суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт у нічний час.

Слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування та скерували провадження до суду.