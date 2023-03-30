Бійці штурмової бригади “Лють” пройшли перший етап підготовки

Захистити свою країну і здобути перемогу – завдання номер один для кожного свідомого українця. Впродовж кількох тижнів новобранці новоствореної штурмової бригади “Лють” проходили перший етап професійного навчання.

Привітав бійців з випуском заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Олег Ляхович.

“Я хочу вам побажати, щоб найближчим часом, а краще – цього року, ви всі живі та здорові повернулися додому, повернулися до цивільного життя, до родин, дружин, дітей. І щоб почалося мирне життя і ми почали розбудову нашої держави”.

Люди різних професій, різного віку та захоплень об’єдналися заради спільної мети – заради Перемоги!

“Тут ми пройшли дуже класну та потужну підготовку. Чесно кажучи, я не був впевнений, що це можна зробити так швидко. Але результати показали, що це реально і цивільні люди можуть показати хороші результати за короткий час”, – розповів боєць штурмової бригади “Лють” з позивним “Хрест”.

Основи вогневої та тактичної підготовки, а також тактичну медицину освоїли бійці в максимально стислі терміни. З хлопцями займалися досвідчені тренери, які доклали максимум зусиль, аби майбутні захисники отримали якісні уміння та навички. Усі заняття відбувалися в умовах, наближених до реальних бойових дій.

“У цивільному житті я був інструктором з навчання населення першої невідкладної допомоги від товариства “Червоного Хреста України”. Принципи товариства не дозволяли тримати зброю і підтримувати нейтралітет, який є базовим для “Червоного Хреста”. Окрім цього, я вивчав і тактичну медицину і це все розвиваю до тепер, бо це речі, які рятують життя. Не кожна куля забирає життя. Його може забрати невчасна або не якісно надана допомога”.

На Тернопільщині – це вже другий випуск бійців, які пройшли професійну підготовку. За кілька днів хлопці відправляться до інших спеціалізованих навчальних центрів для проходження бойового злагодження. Під час другого етапу всі повинні зрозуміти, що таке робота у групах і як працювати в екстремальних ситуаціях.