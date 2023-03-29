Причину пожежі у храмі на Кременеччині встановлюють працівники поліції

Про підпал недобудованого приміщення церкви у селі Кордишів Кременецького району надійшло повідомлення в ніч з 27 на 28 березня близько 3 години ночі. На місце пожежі виїжджали рятувальники та працівники поліції.

У ході огляду місця події стало відомо, що дану будівлю місцеві жителі вже використовували як храм. Дане молитовне приміщення готувалося до освячення у 2023 році.

В результаті пожежі вогонь пошкодив перекриття та покрівлю будівлі на площі 20 квадратних метрів, знищив церковний інвентар.

Рятувальники ліквідували пожежу. Слідчі розглядають кілька версій займання, в тому числі підпал.

З місця події експерти вилучили скляну пляшку та запальничку. Усе передали на експертизу. Під час пожежі загиблих та травмованих немає. Причину пожежі встановить пожежно-технічна експертиза. Даний факт внесений в ЄРДР згідно з частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Триває слідство.