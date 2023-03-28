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Поліцейські навчали дорожній грамоті вихованців дитсадочка

Категорія: Тернопільщина

Чому світлофор має три кольори, як правильно переходити вулицю, для чого потрібно бути помітним в темну пору: саме стільки цікавих тем обговорили працівники відділення поліції №4 (м. Заліщики) з вихованцями місцевого дошкільного навчального закладу «Калинонька».

Правоохоронці розповіли дошкільнятам як важливо бути дисциплінованими, навчатися дорожній грамоті, застерегли від ігор на проїзній частині та поблизу доріг.

Дітки уважно слухали гостей у погонах, радували їх своїми знаннями: добре знали, на який сигнал світлофору треба переходити дорогу, де можна кататися на самокаті чи гратися з м’ячом. Вони обіцяли зростати чемними та законослухняними.

На вихованців садочку чекав ще один сюрприз – поліцейський автомобіль, у якому всі бажаючі змогли посидіти, побачити, як користуватися рацією та гучномовцем, вмикати звукову сирену і проблискові вогні.

За цікавий та пізнавальний урок поліцейським подякували вихователі закладу. Вони впевнені, що спільні зусилля працівників поліції, вихователів та батьків допоможуть зберегти найцінніше –дитяче здоров’я та життя.

 

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