У Тернополі працівники поліції об’єдналися з громадськістю, аби боротися з рекламою наркотиків

Розповсюдження наркотиків, реклама інтернет-магазинів про те, де можна придбати заборонені речовини, а також заклики до вживання отрути – проблема сьогодення.

Якщо для старшого покоління розписані стіни на будинках, підстанціях чи інших приміщеннях – це всього-на-всього витівки хуліганів, то молодь добре знає, що це оголошення про те, де можна придбати наркотики.

“Такої реклами стає все більше, – розповідає заступник начальника УБН в Тернопільській області Андрій Шафранський, – а єдиний метод боротьби з нею – замальовувати. Проте це повинні робити не лише працівники поліції, але й громадськість, представники ОСББ та ЖЕКів. Такі написи потрібно знищувати одразу, бо кожна хвилина зволікань може призвести до того, що підліток введе дану адресу та вирішить спробувати чогось новенького”.

Невідомі написи – це прихована реклама, яка, як правило, розміщена у телеграм-каналах. Тому молодь все чудово розуміє і знає, де можна придбати щось “цікаве”. Поспілкувавшись у месенджері, покупець оплачує за товар і отримує адресу, де схована та чи інша “закладка”.

Саме такі надписи, каже Андрій Шафранський, – це перший крок до того, що молоді люди, шукаючи легкий підробіток, стають наркокур’єрами. Платять “драгдилери” й за нанесення написів.

Працівники поліції закликають жителів міста та області знищувати приховану рекламу наркотиків самостійно одразу або повідомляти про неї ОСББ й ЖЕКи.

У разі виявлення осіб, які обмальовують стіни, повідомляти дільничного інспектора.