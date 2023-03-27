Поліцейські застерігають: шахраї розсилають фейкову інформацію про виплати

14 тисяч гривень зникло з рахунку 58-річного чоловіка після того, як він ввів реквізити своєї банківської картки на невідомому сайті.

Як встановили правоохоронці, потерпілий – мешканець Запорізької області, наразі проживає в одному із сіл Кременецького району. В одному із месенджерів чоловік побачив оголошення про виплати грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам від міжнародного фонду. У сповіщенні було посилання на невідомий веб ресурс. Чоловік перейшов на вказаний сайт та ввів там дані своєї банківської картки. Вже за кілька хвилин отримав повідомлення про те, що з його рахунку зняли гроші.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліцейські застерігають громадян: не переходьте за підозрілими посиланнями та у жодному разі не вводьте дані своїх банківських карток. Перевіряйте інформацію про грошові виплати на офіційних джерелах. Уважно перевіряйте чи існують такі організації, від імені яких ви отримали повідомлення. Встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.

Якщо ж фінансова інформація розголошена, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку, повідомте про випадок шахрайства до поліції.