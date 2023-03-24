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Купівля автомобіля обернулася для жителя Чортківщини втратою 16 000 гривень

Категорія: Кримінал
shahrai avtoДо поліцейських Чортківського районного відділу поліції звернувся житель району із заявою про вчинене щодо нього шахрайство. Чоловік став жертвою невідомої особи, якій перечислив гроші за автомобіль, проте товару так і не отримав.
Зі слів потерпілого, оголошення про продаж транспортного засобу він знайшов в одній з соціальних мереж. Набрав вказаний номер телефону і йому відповів чоловік, котрий наполягав оплатити завдаток за автомобіль. Коли 16 тисяч гривень були надіслані на банківський рахунок продавця, останній став вимагати більшу суму. Тоді потерпілий зрозумів, що потрапив у шахрайську пастку та звернувся до поліцейських.
Правоохоронці встановлюють обставини злочину та особу, причетну до шахрайських дій, а жителів області застерігають від подібних випадків.
Основна порада – не перераховуйте гроші за товар наперед. Намагайтеся дізнатися якомога більше інформації про продавця. Шукайте відгуки інших клієнтів про нього, уважно перевіряйте банківські реквізити.
Якщо є можливість, зустрічайтеся з продавцем особисто. Здійснюйте оплату після отримання товару, його огляду та перевірки.

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