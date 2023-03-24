Купівля автомобіля обернулася для жителя Чортківщини втратою 16 000 гривень

Зі слів потерпілого, оголошення про продаж транспортного засобу він знайшов в одній з соціальних мереж. Набрав вказаний номер телефону і йому відповів чоловік, котрий наполягав оплатити завдаток за автомобіль. Коли 16 тисяч гривень були надіслані на банківський рахунок продавця, останній став вимагати більшу суму. Тоді потерпілий зрозумів, що потрапив у шахрайську пастку та звернувся до поліцейських.