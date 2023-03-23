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Поліцейські допомогли врятувати життя мешканцю Бережан

Категорія: Порятунок
337235301_676322144296666_1137691898702663446_nДільничні офіцери поліції відділу поліції № 1 (м. Бережани) допомогли чоловіку вчасно отримати медичну допомогу.
22 березня поліцейські Анатолій Ковальчук та Максим Проць об’їжджали на службовому авто територію обслуговування. Раптом на дорогу вибігла жінка та жестами попросила їх спинитися. Вона розповіла, що побачила, як випадковому перехожому стало зле.
Правоохоронці кинулися на допомогу. Чоловік лежав на землі і почувався дуже погано, тож дільничні офіцери відразу викликали швидку і почали надавати чоловікові невідкладну домедичну допомогу.
Згодом його госпіталізували медики. Завдяки небайдужості громадянки та злагодженим діям працівників поліції вдалось запобігти можливій трагедії.
Наразі пацієнт перебуває в лікарні та почувається добре.

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