Поліцейські допомогли врятувати життя мешканцю Бережан

22 березня поліцейські Анатолій Ковальчук та Максим Проць об’їжджали на службовому авто територію обслуговування. Раптом на дорогу вибігла жінка та жестами попросила їх спинитися. Вона розповіла, що побачила, як випадковому перехожому стало зле.