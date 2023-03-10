У Бережанах двоє чоловіків до смерті побили товариша

Тіло 42-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті у власному помешканні виявили працівники поліції Бережан.

Восьмого березня дільничні офіцери прийшли до потерпілого з перевіркою, оскільки він стоїть у них на обліку.

Зайшовши до квартири побачили бездиханне тіло господаря з явними ознаками насильницької смерті. Потерпілий лежав на кухні,а у кімнаті в цей час перебувало двоє раніше судимих жителів Бережан та Тернополя.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. У ході розслідування стало відомо, що того дня чоловіки розпивали спиртні напої. Між господарем та гостями виникла суперечка та останні, схопивши дерев’яну палицю, почали завдавати нею удари по голові та тілу своєї жертви. Коли потерпілий впав, гості продовжили “застілля” аж до приходу поліціянтів.

Чоловіків затримали. Їм уже оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого)ККУ. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Триває слідство.