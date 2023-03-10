Тернопільські поліціянти знайшли юних втікачів з Хмельниччини

Трьох неповнолітніх виявили вранці, 9 березня, у Тернополі працівники поліції. Як з’ясувалося, усі вони втекли з дому.

Дітей без супроводу дорослих на пероні залізничного вокзалу помітили співробітники поліцейської станції №3. 14-річна дівчинка, її 10-річний брат та їхня 10-річна подружка приїхали потягом з міста Ямпіль Хмельницької області. Діти розповіли, що вночі втекли від п’яних батьків.

Голодних мандрівників правоохоронці пригостили чаєм з солодощами та викликали на станцію працівників ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції.

Юних утікачів відвезли до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Спілкуючись з ними, ювенальні працівники з’ясували, що їхні батьки товаришують і вживають алкогольні напої, знущаються та б’ють своїх дітей.

Правоохоронці повідомили колегам з Хмельниччини усю необхідну інформацію про місцеперебування неповнолітніх. Батьки про зникнення дітей на лінію”102″ не повідомляли і не переймалися їхньою відсутністю. Їх притягнуть до відповідальності.

Питання безпеки та захисту дітей є одним із пріоритетних завдань працівників поліції. Правоохоронці оперативно реагують на кожне повідомлення про зникнення неповнолітніх адже, опинившись на вулиці, вони ризикують потрапити до рук зловмисників чи вчинити необдуманий та небезпечний вчинок.

Впродовж 2022 року до ювенальних поліцейських області надійшло 197 повідомлень та заяв щодо розшуку неповнолітніх, з початку цього року -34.

Завдяки злагодженим спільним діям правоохоронців та небайдужих громадян усіх дітей розшукали та повернули додому.