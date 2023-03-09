Ворожка видурила у жінки 14 тисяч гривень та золоті прикраси

35-річна жителька Тернополя потрапила на гачок ворожки-шахрайки.

Ще наприкінці лютого потерпіла в інтернет-мережі знайшла оголошення про послуги з ворожіння. Невідома представлялася в соцмережах Інесою Стоянович. Тернополянка списалася з нею і замовила послуги з передбачення та виготовлення захисних амулетів.

Ворожка погодилася усе зробити, але після передоплати. Жінка перерахувала на електронний гаманець провидиці 14 тисяч гривень, а під час особистої зустрічі, яка відбулася 1 березня в Бердичеві, віддала їй ще й золоті вироби. Після цього ворожка щезла.

Тернополянка намагалася зв’язатися з Інесою Стоянович, але не змогла і лише, коли зрозуміла, що потрапила на гачок аферистки, написала заяву до поліції. Дізнавачі внесли даний факт, як шахрайство. Встановлюють поліціянти суму збитків та розшукують зловмисницю.