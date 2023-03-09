«Борітеся – поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!»

Заповіт Великого Кобзаря довелося виконувати не одному поколінню українців. Сьогодні захисники та захисниці прагнуть раз і назавжди здолати ворога, котрий зазіхає на нашу незалежність.

9 березня 2023 року виповнюється 209 років із дня народження українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка. Пам’ять Великого Пророка українського народу вшановує весь світ. Пам’ятні заходи, у яких взяв участь керівник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, відбулися і в Тернополі. До підніжжя пам’ятника Кобзареві представники влади та органів місцевого самоврядування поклали квіти.

«І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі», -віримо в твоє пророцтво Великий сину України.