Профспілкова організація Нацполіції Тернопільщини купила для спецпідрозділів поліції дрони

Два сучасних професійних дрони на прохання керівництва поліції краю купила первинна профспілкова організація поліцейських ГУНП Тернопільщини.

Очільник профспілки Ярослав Романюк каже, що рішення виділити кошти на закупівлю дорогого обладнання прийняли на розширеному засіданні обласного комітету профспілки в якому брали участь начальники усіх відділів та відділень поліції Тернопільської області.

Після цього фахівці спецпідрозділів обрали безпілотні літальні апарати, які найбільше підходять їм для якісного коригування ударів по ворогу. Нові дрони літають на відстань до 30 кілометрів, передають хороші сигнали навіть при суттєвих перешкодах, можуть переносити вибухові предмети, а при необхідності скидати їх на ворога.

Літальні апарати передали Роті поліції особливого призначення та бійцям спецпідрозділу КОРД, які захищають державу на сході України.

Правоохоронці кажуть, що дрони для них – це додаткові очі, які допомагають отримувати повну інформацію про місця розташування ворога і точно влучати у місця скупчення техніки та живої сили противника.

Загальна вартість двох БПЛА 264 тисячі гривень.