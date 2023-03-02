Шахрай видурив 16 тисяч гривень у жителя Чортківського району за оренду житла

Як встановили правоохоронці, потерпілий, 26-річний житель Чортківського району, підшуковував собі в оренду житло у Львові. Оголошення про здачу квартири побачив на одному з інтернет-ресурсів. Зв’язався з орендодавцем, який сказав, що готовий здати житло, але попросив оплатити за перший та останній місяць проживання. Відтак пообіцяв одразу піти до нотаріуса та оформити договір оренди. Потерпілий повірив і скинув незнайомцю копії своїх документів для підписання договору, а також перерахував гроші за оренду житла – загальна сума 16 тисяч гривень. Після отримання коштів зловмисник вимкнув свій телефон.