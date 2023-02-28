У Тернополі правоохоронці припинили діяльність ОЗГ, члени якої курували мережу підпільних гральних закладів

Впродовж кількох місяців слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини спільно з оперативниками карного розшуку відпрацьовували інформацію про діяльність на території обласного центру кількох ігрових закладів.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліціянти встановили, що ще на початку серпня 2022 року група осіб в кількох мікрорайонах міста облаштувала ігрові заклади. Усі вони знаходилися в приміщеннях багатоквартирних будинків. Вивісок не було, всі зали працювали в закритому режимі, а до гри допускалися лише “перевірені” клієнти.

Організатори незаконних заробітків винайняли квартири та стежили за веденням бізнесу, підшуковували клієнтів та адміністраторів. Останні контролювали проведення азартних ігор, приймали ставки, а у разі виграшу видавали гроші. Окрім цього адміністратори стежили за чистотою приміщень та справністю комп’ютерної техніки.

У ході восьми санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, правоохоронці виявили та вилучили гральне обладнання та оргтехніку, списки клієнтів, а також записи з усіма прибутками та видатками.

П’ятьом членам організованої злочинної групи уже оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 203_2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та частини 3 ст 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією)Кримінального кодексу України. Усім “бізнесменам” обрали запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Працівники поліції наголошують, що робота з припинення та виявлення підпільних гральних закладів не припиняється. Правоохоронці просять громадян повідомляти на лінію «102» інформацію про функціонування на території міста та області будь-яких гральних закладів.