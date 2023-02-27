Майже 67 тисяч гривень за радіостанції перерахував шахраєві житель Чортківського району – поліцейські розшукують зловмисника

Як встановили правоохоронці, на одному із сайтів потерпілий знайшов оголошення про продаж портативних радіостанцій. Продавець висунув умову – відправить товар після повної оплати. Коли замовник перерахував усю суму, оголошення зникло з сайту. Товар потерпілий не отримав і гроші йому не повернули.