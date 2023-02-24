Тернопільські поліцейські вшанували пам’ять загиблих Героїв війни

24 лютого минув рік від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Рік болю, страждання, випробувань та водночас – рік мужності та незламності духу.

У Тернополі зібралися представники влади, правоохоронних органів, військові та місцеві жителі, аби вшанувати пам’ять про загиблих у війні росії проти України. У заході взяв участь начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав своє життя за свободу України. Родини загиблих воїнів з Тернопільщини отримали державні нагороди.

Учасники заходу приєдналися до акції «Пам’ятаємо. Не забудемо. Не пробачимо». Вони пройшлися Алеєю Пам’яті, де встановлені банери з портретами та іменами загиблих у війні та віддали шану загиблим Героям Тернопільщини.

Ці світлини є не лише спогадом про жертв війни, а й нагадують нам про величезну ціну свободи, мужність і самопожертву та зберігають пам’ять про наших Героїв.