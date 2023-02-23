Поліція та рятувальники Тернопільщини шукають чоловіка, який перепливав Дністер

“На Дністрі перекинувся човен і з нього випав чоловік”, – повідомлення такого змісту надійшло на лінію “102″ від 16-річної жительки Чортківського району 22 лютого близько 14:25. Дівчина, йшовши берегом, у воді помітила людину.

На місце пригоди виїхали одразу рятувальники та працівники поліції. Вони витягнули металевий човен на берег, але чоловіка уже не було.

У ході перевірки стало відомо, що зниклий – 52-річний мешканець Чортківського району. Чоловік човном намагався переплисти Дністер з Тернопільської області в Чернівецьку. Правоохоронці кажуть, що того дня була сильна течія, яка перекинула човен. Пошуки чоловіка тривають.

Даний факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно з частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.