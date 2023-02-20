У ДТП на Тернопільщині перекинувся автобус: троє пасажирів загинуло

Троє людей загинуло, а чотирьох з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні – наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.

19 лютого близько 22:30 на автодорозі “Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль” при в’їзді в село Стара Брикуля, Микулинецької територіальної громади, перекинувся автобус, який здійснював нерегулярні перевезення “Буковель-Тернопіль”.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група, рятувальники та спеціалісти-автотехніки Тернопільського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і там перекинувся.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, на момент ДТП в транспортному засобі перебувало 34 пасажири. Троє з них загинуло. Чотирьох з забоями, переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Одна людина у важкому стані.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Попередньо він тверезий. Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 КПК.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до частини 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Триває слідство.