СБУ повідомила про підозру колаборантці, яка організовувала фейковий «плебісцит» на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя

Про підозру у колабораціонізмі слідчі Тернопільського управління СБУ повідомили жительці селища Розівка, яка добровільно пішла на співпрацю з органами окупаційної адміністрації в Запорізькій області.

Слідством встановлено, що після окупації Розівки проросійськи налаштована громадянка брала участь у організованому загарбниками зібранні громади, на якому публічно підтримувала заклики щодо приєднання населеного пункту до складу «донецької народної республіки».

Упродовж вересня минулого року вона активно агітувала місцевих жителів долучатися до участі у псевдореферендумі про входження Запорізької області до складу рф, а під час проведення незаконного «волевиявлення» колаборантка організувала роботу так званої «виборчої комісії», зокрема, координувала роздачу і збір вже заповнених бюлетенів.

Наразі зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території. Їй заочно повідомлено про підозру за ч.5 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області