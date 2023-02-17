Оперативники Тернопільщини розшукали водіїв, які залишили місця ДТП

Обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк – таке покарання очікує кожного, хто залишає в небезпеці людину, яка потрапила у біду. До восьми років за ґратами можна провести, якщо потерпілий помер або ушкодження спровокували тяжкі наслідки.

З кінця листопада 2022 року і по лютий 2023-го працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту на дорогах Тернопільщини зареєстрували чотири факти, коли після ДТП водій тікав, залишивши потерпілих у небезпеці.

Усіх винуватців розшукали і вони відповідатимуть у суді відповідно до статті 135 Кримінального кодексу України. Вирішуватиметься окремо питання щодо відповідальності втікачів згідно зі статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

29 листопада в Кременці водій автомобіля збив чоловіка 1962 року народження і не зупинився, а поїхав далі.

У ході перевірки стало відомо, що потерпілий на момент нещастя лежав на проїжджій частині дороги, а кермувальник, не помітив його та переїхав. Врятувати 62-річного чоловіка не вдалося. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили й марку автівки, і особу втікача.

У стані алкогольного сп’яніння сів за кермо SKODA-SPACEBAC, збив пішохода та втік ще один кермувальник. Аварія трапилася 13 грудня біля 20:10 в обласному центрі на вулиці Збаразькій. Потерпілий помер в кареті швидкої допомоги. Уже через кілька годин працівники УПП та карного розшуку розшукали чоловіка, причетного до смертельної аварії, який залишив потерпілого помирати на дорозі.

Повідомлення про ДТП з потерпілими у селі Ступки Тернопільського району надійшло на лінію “102″ 30 грудня. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що під колесами невстановленого автомобіля загинув перехожий. Водій втік, але його помітили перехожі й повідомили правоохоронців.

У ході відпрацювання території працівники поліції встановили марку та номери вантажівки. 2 січня водія зупинили на території Львівської області. Водій запевняв, що не помітив, коли збив чоловіка, а тому й не зупинився.

12 січня загинув під колесами автомобіля і житель Збаража. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Водій втік. Опрацьовуючи камери відеоспостереження поліціянти встановили марку автівки, причетної до ДТП, а також особу кермувальника.

Працівники поліції наголошують, що тікати з місця пригоди не можна. Рано чи пізно вас розшукають, а втеча – це не лише штраф, але й кримінальна відповідальність.