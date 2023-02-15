Підроблені посвідчення водія: як не потрапити в пастку шахраїв

Керування автомобілем — справа відповідальна та вкрай серйозна, адже дорога, як живий організм, де вкрай важливі знання правил дорожнього руху, водійські навички — основа, а попередня підготовка — запорука збереженого життя. Проте декому хочеться отримати все та й одразу. Деякі громадяни віддають перевагу купівлі підробного посвідчення водія на сумнівних сайтах. І за це потім мають справу з поліцією.

Як повідомив начальник територіального сервісного центру МВС в Тернопільській області № 6141 Василь Воробець, зловмисники зазвичай використовують дані реальних посвідчень водія, щоб створювати підробні документи. Як вони їх отримують — питання, на яке мають відповісти компетентні органи після розслідувань.

Своєю чергою, сервісні центри МВС, як державний орган, який у своїй роботі стикається з виявленням підробних посвідчень водія, постійно застерігає на своїх інформаційних ресурсах про кримінальну відповідальність за купівлю фальшивих документів. Ще інформуємо громадян вмикати пильність, не лінуватися і не намагатися обійти закон, бо будь-яка підробка буде виявлена та вилучена. У результаті — відсутність документа і, як, кульмінація — справа у суді.

Також маємо попередити, що публікувати фото своїх посвідчень водія — означає дати можливість використати персональні дані такими зловмисниками. Варто використовувати Інтернет безпечно.

Щодня ви присилаєте нам сотні повідомлень у соціальних мережах. Під час спілкування періодично виникають ситуації, коли водій отримав посвідчення водія, а його немає в Дії. Після уточнень розуміємо — документ було куплено. При чому, ці керманичі навіть не соромляться цього й скидають посилання на ресурси шахраїв, вказують контакти, вартість «послуг», умови доставки.

Бувають випадки, коли надсилали навіть фото довідок, які начебто були видані у сервісних центрах МВС. На них наш логотип, але, наприклад, неправильно вказана адреса закладу або інші дані, які ми зчитуємо легко як неправдиві. Звичайно, що таких бланків ми ніколи не видавали. Відповідно і «печатка», і «підпис», і інші елементи на таких документах — це фейк.

Сервісні центри МВС ще раз звертають вашу увагу, що єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше — це самостійно пройти 2 курси навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС. Алгоритм отримання посвідчення водія у розділі «Як стати водієм».