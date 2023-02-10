П’яного юнака за кермом чужого авто зупинили поліціянти Тернопільщини

Незаконне заволодіння транспортним засобом та їзду в стані алкогольного сп’яніння інкримінують слідчі відділення поліції №5 Підволочиська місцевому жителю. Юнак вкрав чужий автомобіль, аби покататися.

Близько опівночі група реагування патрульної поліції зупинила автомобіль, водій якого порушив правила комендантської години. Спілкуючись із кермувальником, правоохоронці відчули різкий запах алкоголю. Документів на авто у порушника не було. У ході перевірки стало відомо, що транспортний засіб марки ВАЗ-21099 належить іншій людині.

Господар автівки – житель сусіднього села. Чоловік залишив автомобіль на подвір’ї у свого знайомого. Увечері до товариша прийшов 18-річний сусід і після розпивання спиртних напоїв “гість” заліз до чужого ВАЗу, завів дротиками авто та поїхав кататися. Саме під час “розваг” його зупинили правоохоронці.

За їзду і стані алкогольного сп’яніння юнак відповідатиме згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України, а за привласнення чужого автомобіля постане перед судом відповідно до статті 289 ККУ. Триває слідство.