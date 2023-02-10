Готовність кандидатів служити в штурмовій бригаді «Лють» вивчають психологи

Поліцейські психологи проводять вивчення особистісних якостей кандидатів на проходження служби у спецпідрозділи бригади «Лють» на етапі професійно-психологічного відбору.
Керівник служби психологічного забезпечення УКЗ ГУНП в Тернопільській області Михайло Козюк формулює, яким має бути «психологічний профіль» спецпризначенця:
Мотиваційна спрямованість. Тільки високовмотивовані кандидати, які чітко розуміють свою мету, проявляють готовність та впевненість у своїх силах, розуміють кінцеву ціль та свою роль у виконанні завдань з захисту державних інтересів, мають високі шанси для зарахування до лав поліцейських підрозділів спеціального призначення.
Інтелектуальна складова та логічне мислення. Ці складові особливо важливі у екстремальних умовах, під час подій, які вимагають прийняття швидких рішень у обмежений час, а також тоді коли поліцейські взаємодіють з громадянами, – особливо з тими, які в силу війни, мають важкі психологічні стани.
Здатність до налагодження ефективної комунікації та взаємодії у групі. Психологи вивчають та аналізують здібності та навики кандидатів взаємодіяти, визначають лідерські якості, вміння об’єднувати та вести людей. Кожному хто стане поліцейським доведеться налагоджувати та вести діалог з різним типом населення, починаючи від дітей, закінчуючи громадянами які перебувають глибоко-негативних психоемоційних станах – тому комунікація – це одна із ключових вмінь будь-якого поліцейського.
Емоційна стійкість та вольові якості. Під час виконання завдань та функцій поліції, щодня доводиться стикатися з безліччю викликів. Під час служби на психіку поліцейського чинить тиск і велика кількості стрес-чинників та стрес-факторів. Від здатності поліцейського витримувати та переносити ці впливи залежить, як його власне психологічне здоров’я, так і згуртованість цілої команди, бойовий дух колективу, і як наслідок результативність виконання завдань в умовах війни. Кожному кандидату важливо розуміти, що своїми емоціями, серед яких, до слова, і “Лють”, важливо правильно керувати та ефективно їх застосовувати.
Наявні знання, вміння та навики. В процесі відбору психологи вивчають і враховують у рекомендаціях про зарахування соціальну зрілість кандидата, його фахові знання та вміння, лідерські навики, наявність вузької кваліфікації та готовність її застосувати у потребах підрозділів бригади «Лють».
Окрім спеціально розробленого тестування, додає Михайло Козюк, команда тернопільських психологів під час усіх етапів відбору аналізує поведінку кандидатів. Якщо той проявляє деморалізованість, нестійку мотивацію, бунтівливість, негативне відношення до інших кандидатів, недисциплінованість і незібраність, а також ознаки певних видів залежностей – найімовірніше такі кандидати на службу до поліції не потраплять.
Після призначення на посади, усі поліцейські проходитимуть спеціалізоване навчання. З новобранцями додатково проведуть спеціальний курс спрямований на формування та покращення власної психологічної стійкості, самодопомоги, а також формування навиків психологічної та соціальної підтримки населенню в умовах війни.