Готовність кандидатів служити в штурмовій бригаді «Лють» вивчають психологи

Мотиваційна спрямованість. Тільки високовмотивовані кандидати, які чітко розуміють свою мету, проявляють готовність та впевненість у своїх силах, розуміють кінцеву ціль та свою роль у виконанні завдань з захисту державних інтересів, мають високі шанси для зарахування до лав поліцейських підрозділів спеціального призначення.

Інтелектуальна складова та логічне мислення. Ці складові особливо важливі у екстремальних умовах, під час подій, які вимагають прийняття швидких рішень у обмежений час, а також тоді коли поліцейські взаємодіють з громадянами, – особливо з тими, які в силу війни, мають важкі психологічні стани.

Здатність до налагодження ефективної комунікації та взаємодії у групі. Психологи вивчають та аналізують здібності та навики кандидатів взаємодіяти, визначають лідерські якості, вміння об’єднувати та вести людей. Кожному хто стане поліцейським доведеться налагоджувати та вести діалог з різним типом населення, починаючи від дітей, закінчуючи громадянами які перебувають глибоко-негативних психоемоційних станах – тому комунікація – це одна із ключових вмінь будь-якого поліцейського.

Емоційна стійкість та вольові якості. Під час виконання завдань та функцій поліції, щодня доводиться стикатися з безліччю викликів. Під час служби на психіку поліцейського чинить тиск і велика кількості стрес-чинників та стрес-факторів. Від здатності поліцейського витримувати та переносити ці впливи залежить, як його власне психологічне здоров’я, так і згуртованість цілої команди, бойовий дух колективу, і як наслідок результативність виконання завдань в умовах війни. Кожному кандидату важливо розуміти, що своїми емоціями, серед яких, до слова, і “Лють”, важливо правильно керувати та ефективно їх застосовувати.