Чортківські поліцейські встановили причетність жителя громади до чотирьох крадіжок

За вчинення крадіжок фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

До співробітників Чортківського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 58-річного жителя райцентру про те, що невідома особа викрала у нього мобільний телефон. Зі слів чоловіка, засіб зв’язку у нього витягнули з сумки.

У ході оперативно-розшукових заходів дільничні офіцери поліції розшукали зловмисника. Ним виявився неодноразово раніше судимий 45-річний житель Чортківської громади. Крадений телефон у нього вилучили.

Також з’ясувалося, що фігурант причетний ще до трьох майнових злочинів на території району, які вчинив раніше. Він викрав велосипед з під’їзду багатоповерхівки та обікрав два приватних господарства.

За усіма фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.