На Тернопільщині триває набір до штурмової бригади Нацполіції «Лють»

3 лютого стартував набір добровольців в об’єднану штурмову бригаду Національної поліції «Лють». Вступити до лав новоствореного підрозділу на Тернопільщині виявили бажання уже понад 300 кандидатів.

Об’єднана штурмова бригада «Лють» – це воєнізований підрозділ поліції нового зразка, створений для відсічі збройної агресії росії. Заявки для вступу можна подати онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua або ж у Центрах надання адміністративних послуг, що працюють у Бережанах (вул. Банкова, 3), Чорткові (вул. Тараса Шевченка, 21), Теребовлі (вул. Князя Василька, 104 А), Кременці (вул. Шевченка, 56) та в Тернополі (вул. Острозького, 6). Тут надають консультації щодо умов діяльності штурмових бригад.

Записатися у бригаду «Лють» вирішив тернополянин Володимир Матвіїв.

«У мене була мрія працювати в поліції і зараз відкрився набір в штурмову бригаду «Лють». Я вирішив скористатися можливістю та заповнити документи», – розповідає хлопець.

Основу оперативно-штурмової бригади «Лють» становитимуть досвідчені працівники поліції та спепризначенці, котрі неодноразово брали участь у бойових діях. Приєднатися до новоствореного підрозділу виявив бажання старший оперуповноважений карного розшуку Тернопільського райуправління поліції Євген Оконський. У поліції він з 2014 року, пройшов декілька ротацій на східних рубежах нашої держави та готовий ділитися своїм бойовим досвідом з іншими.

«Свій шлях в поліції я починав з батальйону «Тернопіль». За моїми плечима 27 ротацій у зону бойових дій. Я переконаний, що досвід, знання, навички, які є у нас, допоможуть нам здобути перемогу над ворогом», – зазначає поліцейський.

Формування підрозділу «Лють» триває. На кандидатів, які пройдуть спеціальний відбір, чекає високоякісна підготовка та достойне грошове забезпечення. Після завершення військових дій кожен з працівників бригади зможе залишитися працювати в поліції.

Запрошуємо вмотивованих, рішучих патріотів України долучитися до команди однодумців, щоб разом вигнати ворога з нашої землі.