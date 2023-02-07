Чоловік “допоміг” шахраям привласнити свої ж кошти

Із заявою про списання майже 38 тисяч гривень до поліції звернувся житель Тернопільської громади. Чоловік потрапив у пастку шахрая.

За словами потерпілого, 6 лютого близько опівдня до нього зателефонували на мобільний. Додзвонювач представився працівником служби безпеки банку і повідомив, що невідомі намагаються скористатися його банківською карткою. Потерпілий повірив телефонному незнайомцю і погодився у телефонному режимі убезпечити свої гроші.

Виконавши усі рекомендації “працівника банку”, повідомивши йому реквізити картки та коди-підтвердження, 63-річний житель області за деякий час втратив 37960 гривень. Про зняття коштів з кредитної картки він отримав смс-повідомлення. І лише після цього зрозумів, що спілкувався із шахраєм.

І поліціянти, і працівники банку неодноразово наголошували на тому, що убезпечувати карткові рахунки телефоном не можна. Існують правила, які варто прочитати та запам’ятати:

Правило № 1. Ніколи не записуйте ПІН-код на пластиковій картці.

Правило № 2. Не розголошуйте особисті дані картки (ПІН-код, cvv-код, термін дії) третім особам).

Правило № 3. Заблокуйте свою картку або номер фінансового телефону в разі викрадення або втрати.

Правило №4. Попередьте банк про те, що збираєтеся використовувати картку за кордоном.

Використання банкомата:

Правило № 1. Користуйтеся карткою в надійних банкоматах (у відділеннях, у торгових центрах або в банкоматах ПриватБанку).

Правило № 2. У разі оплати в супермаркетах:

- використовуйте безконтактну оплату PayPass, Google Pay, Apple Pay;

- не передавайте картку в руки касирові під час розрахунків.

Правило № 3. Якщо ви плануєте значні витрати за кордоном, випустіть окрему чиповану картку, що буде поповнюватися на суму планованих витрат.

Захист смартфону:

Правило № 1. Установіть пароль. Сучасні телефони та планшети дозволяють обмежити доступ до пристрою за допомогою пароля, ПІН-коду, графічного ключа тощо.

Правило № 2. Не передавайте смартфон стороннім. Якщо ваш телефон або планшет потрапить до рук зловмисника, він зможе користуватися вашим SMS-банкінгом, отримувати одноразові паролі для входу до вашого Приват24 та підтвердження платежів.

Правило № 3. Захистіть свої смартфон і планшет від вірусів.

Захист фінансового номера:

Правило № 1. Використовуйте стандартний механізм захисту SIM-картки (ПІН). Завжди використовуйте для захисту SIM-картки ПІН-код. Змініть стандартний пароль SIM-картки на власний. Ці заходи не дозволять скористатися вашою SIM-карткою в разі втрати/крадіжки телефону.

Правило № 2. У разі втрати смартфону заблокуйте свій номер телефону та картки. Якщо ви загубили смартфон або планшет, терміново зателефонуйте в банк і заблокуйте свої картки та номер телефону. Потім зв’яжіться з мобільним оператором для блокування SIM-картки.

Правило № 3. Зробіть так, щоб мобільний оператор знав про вас більше ніж просто номер. Зверніться до місцевого відділення мобільного оператора, щоб до вашого номера додали дані власника, копію паспорта і т. д. Це захистить вашу SIM-картку в разі спроб перевипуску.

Безпека під час купівель в Інтернеті

Правило № 1. Якщо ви продаєте товар на інтернет-майданчику, для отримання переказу на картку за продаж товару необхідно зазначити лише номер картки.

Вимоги покупця назвати інші дані (CVV2-код, строк дії картки, баланс чи тип картки) для переказу грошей на вашу картку повинні викликати у вас підозри.

Правило № 2. Не залишайте номер свого фінансового телефону в Інтернеті.

Тим, хто веде бізнес, ми рекомендуємо завести окремий контрактний телефон для переговорів з контрагентами. Не використовуйте фінансовий номер під час контактів з широким загалом. Це може призвести до крадіжки вашої SIM-картки шахраями через перевипуск у відділеннях мобільного оператора.

Правило № 3. Якщо ви здійснюєте купівлі через Інтернет в маловідомих вам людей, рекомендуємо використовувати післяплату.

Якщо ви платите на перевірених майданчиках інтернет-гігантів, використовуйте під час розрахунків Інтернет-картку.