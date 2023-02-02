Поліція охорони впроваджує послугу GPS-моніторингу

Так, системами GPS-моніторингу Поліції охорони вже обладнано майже 900 одиниць громадського та комунального транспорту. Мова про автотранспорт банківських установ – 183, громадського транспорту – 80, пілотний проєкт стартував вже в Кіровоградській області, 270 автомобілів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.