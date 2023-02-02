Поліція охорони впроваджує послугу GPS-моніторингу

Упровадження Поліцією охорони GPS-моніторингу – новий і перспективний напрямок, який дозволить підвищити рівень як особистої безпеки самого водія, так і автотранспорту, а у разі екстреної ситуації відправити тривожне повідомлення.
Так, системами GPS-моніторингу Поліції охорони вже обладнано майже 900 одиниць громадського та комунального транспорту. Мова про автотранспорт банківських установ – 183, громадського транспорту – 80, пілотний проєкт стартував вже в Кіровоградській області, 270 автомобілів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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Департамент поліції охорони