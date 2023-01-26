Представники Шумської громади передали авто для правоохоронців Тернопільщини на передову

Уже майже рік триває війна і жителі Тернопільщини спільно з волонтерами всіляко допомагають та підтримують як Збройні сили України, так і правоохоронців. Найскладніша ситуація на фронті з автівками.

“Від початку війни наша фірма намагалася хоча б чимось допомогти нашим захисникам. На балансі нашої фірми є кілька автомобілів марки Renault Duster2015 року. Тому ми вирішили передати один із них правоохоронцям. Сподіваємося автомобіль буде корисним для бійців і це хоча б частково, але приблизить нашу перемогу», – каже директор ТОВ «Органік Арго Іван Гуцуляк.

Сьогодні спецпідрозділи Тернопільщини продовжують нести службу в зоні бойових дій. Зведені загони поліціянтів працювали на деокупованих територіях Харківщини, Київщини, Херсонщини та інших регіонів, розчищаючи їх від вибухівки та небезпечних предметів.

“Хочу подякувати шумській землі за підтримку поліції. Дякую голові громади, дякую вам, Іване Михайловичу, за матеріальну допомогу. Цей автомобіль працюватиме в шумській поліції, але найближчої ротації він поїде в зону бойових дій”, – подякував меценатам начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Розмінування української землі – основне та важливе завдання, яке триватиме не один місяць. Саме тому наші силовики потребують будь-який транспорт, який зможе проїхати через перешкоди, залишені окупантами. Олександр Богомол каже, що сьогодні кожен веде боротьбу на своєму фронті – небайдужі українці та іноземці забезпечують військових й поліціянтів усім необхідним, а захисники роблять усе можливе, аби очистити Україну від ворога.