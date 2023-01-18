У тернополянина правоохоронці виявили та вилучили зброю й наркотики

Під час санкціонованого обшуку в помешканні жителя Тернополя слідчі виявили та вилучили зброю, набої та наркотики. За словами правоохоронців, вони отримали інформацію про те, що 34-річний чоловік у квартирі зберігає небезпечні предмети.

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду поліцейські провели обшуки. У квартирі вони знайшли не лише зброю, але й висушену марихуану.

Жодних документів на зброю він не мав. Не каже тернополянин і те, де її дістав. Що ж стосується наркотиків, то каже, що це для власного вживання.

Працівники поліції вилучили зброю та марихуану й передали усе на експертизу.

За дані правопорушення тернополянин постане у суді згідно двох статей Кримінального кодексу – ч. 1 ст. 263 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація) та ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів). Триває слідство.