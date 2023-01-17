На Тернопільщині до виконання своїх обов’язків приступили поліцейські офіцери громади

Кожна територіальна громада повинна мати свого офіцера – це один із кроків у реформі Національної поліції. Тернопільщина – регіон, у якому втілення даної програми почалося ще у 2021 році. Перші офіцери з’явилися у Бучацькій, Тернопільській та Білецькій громадах.

16 січня до виконання своїх обов’язків приступили й офіцери Байковецької територіальної громади.

“Сьогодні поліція – це не каральний орган, – каже начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. – Сьогодні ми працюємо на випередження, на профілактику по всіх напрямках. Це і сімейне насилля, і алкоголізм, і наркоманія, ігроманія та інші проблеми. Поліція повинна допомагати людям, щоб вони не занурювалися в своїх проблемах, а позбувалися їх”.

Перш ніж почати виконувати свої обов’язки, офіцери громади пройшли кількамісячні курси на базі Харківського університету внутрішніх справ. Вони опанували документування правопорушень, екстрену їзду, затримання порушників та один з основних напрямків своєї діяльності – це комунікацію з населенням.

“Наше основне завдання – завоювати довіру населення та почати з ним співпрацювати. Ми повинні налагодити комунікацію з органами місцевого самоврядування, здійснювати з ними спільні виїзди, надання допомоги дорослим та неповнолітнім особам, протидіяти злочинам та забезпечувати публічну безпеку”, – стверджує поліційний офіцер громади Сергій Зимбович.

На території Байковецької територіальної громади працюватимуть два офіцери, які перебуватимуть на зв’язку з місцевими мешканцями 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Новопризначені офіцери обслуговуватимуть 15 населених пунктів з 14-тисячною громадою. Байковецький сільський голова Анатолій Кулик пообіцяв всіляко допомагати їм, аби на ввіреній території мінімізувати злочинність та правопорушення. Місцеві мешканці забезпечили нових представників своєї громади усім необхідним – купили обладнання та автомобіль.

Офіцери громади працюватимуть на поліційній станції й робитимуть усе можливе, щоб створювати безпекове середовище та надавати якісні послуги.