Керівника вибухотехнічної служби Тернопільщини нагородили відомчою відзнакою МВС

Нагрудний знак «За безпеку народу» отримав начальник вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігор Васьків. Поліцейський у складі зведеного загону пройшов випробування службою, розміновуючи деокуповані території України.
Відомчу відзнаку МВС України за самовіддані дії, виявлені при виконанні службового обов’язку поліцейському вручив керівник Нацполіції краю Олександр Богомол. Він подякував йому за вірне служіння українському народу, зазначивши, що ця нагорода – найкраща оцінка роботи та відданості своїй справі.