Керівника вибухотехнічної служби Тернопільщини нагородили відомчою відзнакою МВС

Відомчу відзнаку МВС України за самовіддані дії, виявлені при виконанні службового обов’язку поліцейському вручив керівник Нацполіції краю Олександр Богомол. Він подякував йому за вірне служіння українському народу, зазначивши, що ця нагорода – найкраща оцінка роботи та відданості своїй справі.