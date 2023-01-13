Тернопільські поліцейські підбили підсумки роботи за минулий рік та визначили напрямки подальшої службової діяльності

У Головному управління Національної поліції Тернопільщини відбулася колегія за підсумками роботи за 2022 рік. Головував на засіданні генерал поліції Олександр Богомол.

Минулий рік видався складним, вніс нові виклики в роботі правоохоронців в умовах воєнного стану. Проте попри всі труднощі поліцейські посилено працювали. Завдяки вжитим заходам вдалося зберегти контроль над безпековою ситуацією в області, не допустити її ускладнення, а на деяких напрямках покращати оперативну обстановку.

Безпека сьогодні – базовий запит громадян. Аналіз кількості зареєстрованих на території області на одиницю населення злочинів загалом вказує на певне зменшення рівня злочинності. Минулоріч до Єдиного обліку повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події внесено понад 120 тисяч заяв.

Підсумовуючи минулорічну роботу, Олександр Богомол зупинився на основних пріоритетах службової діяльності. Насамперед, це протидія незаконному обігу зброї.

«Сьогодні в нас багато зброї виведено із законного обігу. Нам потрібно працювати над тим, щоб ця зброя не була використана як знаряддя злочину».

Забезпечення безпеки дорожнього руху – ще один важливий напрямок роботи, який обговорювали під час колегії. Вимкнення вуличного освітлення, погана видимість на дорогах – призводять до збільшення кількості ДТП з потерпілими.

«Будуть розроблені плани щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. На жаль, є трагічні випадки, коли гинуть люди, діти. Це проблема, на яку ми повинні звернути увагу», – наголосив Олександр Богомол.

Про результати основних напрямків діяльності заслухали доповіді начальників територіальних підрозділів поліції краю. Проаналізували їхню роботу та недоліки, які варто усунути.

Реалізацію ряду безпекових ініціатив продовжать цьогоріч поліцейські на території області. Йдеться про системи «Custody Records», «Безпечне місто» та проєкт «Поліцейський офіцер громади». Усе задля того, аби кожен житель краю почував себе захищеним та у безпеці.